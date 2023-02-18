Moreno Vuskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moreno Vuskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moreno Vuskovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moreno Vuskovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moreno Vuskovic 21 Nisan 2003 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Moreno Vušković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moreno Vuskovic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Moreno Vuskovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kustosija Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Kustosija Zagreb takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Moreno Vuskovic'nin NK Kustosija Zagreb ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Moreno Vuskovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moreno Vuskovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moreno Vuskovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moreno Vuskovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 2016 yılında Adriatic Split

4 Ağu 2017 yılında NK Solin Jgd

1 Temmuz 2018 yılında NK Solin U17

17 Şubat 2020 yılında I. Zapresic U17

21 Nisan 2020 yılında Inter Zapresic

14 Ağu 2020 yılında Din. Zagreb U19

21 Ocak 2022 yılında NK Radomlje U19

1 Temmuz 2022 yılında CSKA-Sofia

4 Temmuz 2022 yılında Litex Lovech

27 Ağu 2022 yılında CSKA-Sofia

28 Ağu 2022 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2023 yılında NK Kustosija

Moreno Vuskovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moreno Vuskovic şuan NK Kustosija Zagreb takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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