Edi Ajanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edi Ajanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edi Ajanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edi Ajanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edi Ajanovic 7 Nisan 2002 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Edi Ajanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edi Ajanovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Energy Soccer yapmaktadır. Edi Ajanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kustosija Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Kustosija Zagreb takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Edi Ajanovic'nin NK Kustosija Zagreb ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edi Ajanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edi Ajanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edi Ajanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edi Ajanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2014 yılında HNK Rijeka Jgd

1 Temmuz 2017 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2019 yılında HNK Rijeka U19

10 Eylül 2020 yılında NK Orijent U19

21 Eylül 2021 yılında NK Vrapce

18 Şubat 2022 yılında NK Kustosija

Edi Ajanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edi Ajanovic şuan NK Kustosija Zagreb takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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