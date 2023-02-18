İvano Luka Zelalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvano Luka Zelalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvano Luka Zelalic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvano Luka Zelalic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvano Luka Zelalic 27 Ocak 2003 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivano-Luka Želalić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvano Luka Zelalic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvano Luka Zelalic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kustosija Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Kustosija Zagreb takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İvano Luka Zelalic'nin NK Kustosija Zagreb ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvano Luka Zelalic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvano Luka Zelalic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İvano Luka Zelalic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvano Luka Zelalic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2014 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2020 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2023 yılında NK Kustosija

İvano Luka Zelalic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvano Luka Zelalic şuan NK Kustosija Zagreb takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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