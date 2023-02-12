Cillian Sheridan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cillian Sheridan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cillian Sheridan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cillian Sheridan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cillian Sheridan 23 Şubat 1989 tarihinde Bailieboro, Cavan şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Aslen İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cillian Sheridan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cillian Sheridan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee FC takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cillian Sheridan'nin Dundee FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Cillian Sheridan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cillian Sheridan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cillian Sheridan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cillian Sheridan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2007 yılında Celtic

2 Şubat 2009 yılında Motherwell FC

1 Mayıs 2009 yılında Celtic

13 Ağu 2009 yılında Plymouth Argyle

14 Ocak 2010 yılında Celtic

15 Ocak 2010 yılında St. Johnstone

1 Mayıs 2010 yılında Celtic

13 Ağu 2010 yılında CSKA Sofya

1 Temmuz 2011 yılında St. Johnstone

30 Haziran 2012 yılında CSKA Sofya

29 Ağu 2012 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2012 yılında Kilmarnock FC

1 Temmuz 2013 yılında APOEL Nikosia

1 Temmuz 2015 yılında Omonia Lefkoşa

28 Şubat 2017 yılında Jagiellonia

3 Ocak 2019 yılında Wellington P.

5 Temmuz 2019 yılında Kiryat Shmona

1 Şubat 2020 yılında Wisla Plock

19 Temmuz 2021 yılında Dundee FC

Cillian Sheridan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cillian Sheridan şuan Dundee FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cillian Sheridan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belvedere FC, Bailieboro Celtic A.F.C

İrlanda takımında 9 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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