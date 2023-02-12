Jordan Mcghee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Mcghee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Mcghee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Mcghee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Mcghee 24 Temmuz 1996 tarihinde East Kilbride şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Mcghee Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trueno Sports yapmaktadır. Jordan Mcghee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jordan Mcghee'nin Dundee FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Mcghee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kevmchattie

Jordan Mcghee Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jordan Mcghee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Mcghee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Mcghee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Heart of Midl.

5 Temmuz 2016 yılında Boro U21

10 Mayıs 2017 yılında Heart of Midl.

31 Ağu 2017 yılında Falkirk FC

1 Temmuz 2019 yılında Dundee FC

Jordan Mcghee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Mcghee şuan Dundee FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jordan Mcghee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Claremont BC

İskoçya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

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