Finlay Robertson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Finlay Robertson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Finlay Robertson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Finlay Robertson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Finlay Robertson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Finlay Robertson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Finlay Robertson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Finlay Robertson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Finlay Robertson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Finlay Robertson 12 Kasım 2002 tarihinde Dundee şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Finlay Robertson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI Sports Management yapmaktadır. Finlay Robertson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Finlay Robertson'nin Dundee FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Finlay Robertsonboyu ve yaşı kaç

Finlay Robertson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Finlay Robertson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Finlay Robertson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Finlay Robertson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Dundee U18

1 Temmuz 2020 yılında Dundee FC

24 Eylül 2021 yılında Cove Rangers FC

16 Ocak 2022 yılında Dundee FC

Finlay Robertson kimdir

Finlay Robertson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Finlay Robertson şuan Dundee FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Finlay Robertson nereli

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