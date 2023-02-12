Max Anderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Anderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Anderson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Anderson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Anderson 17 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Anderson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Max Anderson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Max Anderson'nin Dundee FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Max Anderson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Max Anderson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Max Anderson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Anderson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dundee FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Dundee Reserves

1 Temmuz 2019 yılında Dundee FC

Max Anderson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Anderson şuan Dundee FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.