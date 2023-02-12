Tyler French kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyler French Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyler French adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tyler French Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tyler French 12 Şubat 1999 tarihinde Bury St. Edmunds şehrinde doğmuştur. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tyler Jay French şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tyler French Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Sports Agents yapmaktadır. Tyler French, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee FC takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tyler French'nin Dundee FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Tyler French Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tyl_rfrench15/

Tyler French Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tyler French isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tyler French Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tyler French futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Bradford

21 Şubat 2020 yılında Fylde

31 Mayıs 2020 yılında Bradford

1 Şubat 2021 yılında Wrexham

5 Temmuz 2022 yılında Dundee FC

Tyler French Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tyler French şuan Dundee FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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