Shaun Byrne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaun Byrne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shaun Byrne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shaun Byrne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shaun Byrne 9 Haziran 1993 tarihinde Kirkcaldy şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shaun Byrne Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini StormSportsX yapmaktadır. Shaun Byrne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Shaun Byrne'nin Dundee FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Shaun Byrne Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Shaun Byrne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shaun Byrne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shaun Byrne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Dunfermline U20

29 Mart 2013 yılında Dunfermline A.

1 Temmuz 2016 yılında Livingston FC

1 Temmuz 2019 yılında Dundee FC

Shaun Byrne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shaun Byrne şuan Dundee FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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