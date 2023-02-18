Clifford Aboagye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clifford Aboagye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clifford Aboagye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clifford Aboagye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clifford Aboagye 11 Şubat 1995 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clifford Aboagye Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProBall Gh yapmaktadır. Clifford Aboagye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Clifford Aboagye'nin Querétaro FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Clifford Aboagye Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/c.a_10/

Clifford Aboagye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clifford Aboagye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Clifford Aboagye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clifford Aboagye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağu 2013 yılında Udinese

14 Ağu 2013 yılında Granada B

10 Ocak 2017 yılında Atlas

31 Aralık 2017 yılında Recre Granada

1 Ocak 2018 yılında Atlas

1 Temmuz 2019 yılında Querétaro FC

30 Haziran 2020 yılında Atlas

1 Temmuz 2020 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2021 yılında Puebla FC

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Querétaro FC

Clifford Aboagye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clifford Aboagye şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Clifford Aboagye Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U20 takımında 10 numaralı formasıyla 16 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

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