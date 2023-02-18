Pablo Barrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Barrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Barrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Barrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Barrera 21 Haziran 1987 tarihinde Tlalnepantla şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Édson Barrera Acosta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Barrera Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SHINE Entertainment Media yapmaktadır. Pablo Barrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pablo Barrera'nin Querétaro FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pablo Barrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Barrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Pablo Barrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Barrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında UNAM Pumas

9 Temmuz 2010 yılında West Ham

1 Ağu 2011 yılında Real Zaragoza

30 Haziran 2012 yılında West Ham

3 Temmuz 2012 yılında CD Cruz Azul

1 Ocak 2015 yılında Monterrey

1 Temmuz 2016 yılında UNAM Pumas

1 Temmuz 2020 yılında San Luis

5 Temmuz 2021 yılında Querétaro FC

Pablo Barrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Barrera şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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