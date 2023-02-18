Gil Alcala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gil Alcala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gil Alcala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gil Alcala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gil Alcala 29 Temmuz 1992 tarihinde Tepatitlán de Morelos şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Gil Esaul Alcalá Barba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gil Alcala Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vsible yapmaktadır. Gil Alcala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gil Alcala'nin Querétaro FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gil Alcala Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gilalcala/

Gil Alcala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gil Alcala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gil Alcala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gil Alcala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Los Altos

1 Temmuz 2012 yılında Bravos

1 Temmuz 2013 yılında Irapuato

1 Temmuz 2014 yılında Querétaro II

1 Temmuz 2015 yılında Querétaro U20

1 Ocak 2018 yılında Querétaro FC

10 Temmuz 2021 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2022 yılında UNAM Pumas

31 Aralık 2022 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2023 yılında Querétaro FC

Gil Alcala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gil Alcala şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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