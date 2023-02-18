Jorge Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jorge Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jorge Hernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jorge Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Hernandez 10 Haziran 1989 tarihinde San Luis Potosí şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Daniel Hernández Govea şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Hernandez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Jorge Hernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jorge Hernandez'nin Querétaro FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Hernandezboyu ve yaşı kaç

Jorge Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jorge Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Jaguar Tapachula

1 Şubat 2010 yılında Jaguares

1 Temmuz 2012 yılında Pachuca

1 Ocak 2022 yılında Querétaro FC

Jorge Hernandez kimdir

Jorge Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Hernandez şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Jorge Hernandez nereli

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