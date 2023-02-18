Erik Vera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Vera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Vera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Vera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Vera 24 Mart 1992 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Érik Vera Franco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Vera Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vsible yapmaktadır. Erik Vera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Erik Vera'nin Querétaro FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erik Vera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Vera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Vera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Vera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında UNAM Pumas

1 Ocak 2013 yılında Pumas Morelos

30 Haziran 2013 yılında UNAM Pumas

1 Ocak 2015 yılında Mérida FC

31 Aralık 2015 yılında UNAM Pumas

1 Ocak 2016 yılında Necaxa

31 Aralık 2016 yılında UNAM Pumas

1 Temmuz 2017 yılında San Luis

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Oaxaca

1 Temmuz 2019 yılında Atlante

1 Temmuz 2020 yılında Querétaro FC

Erik Vera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Vera şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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