Alberto Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Garcia 26 Eylül 1993 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Alberto Jorge García Carpizo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Garcia Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Çözülmemiş yapmaktadır. Alberto Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alberto Garcia'nin Querétaro FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alberto Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alberto Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alberto Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Querétaro U17

1 Temmuz 2011 yılında Querétaro U20

1 Temmuz 2012 yılında Querétaro FC

1 Ocak 2013 yılında Atlante

30 Haziran 2013 yılında Querétaro FC

1 Temmuz 2013 yılında Atlante

1 Temmuz 2014 yılında Chivas

30 Haziran 2015 yılında Atlante

1 Temmuz 2015 yılında América

31 Aralık 2015 yılında Atlante

1 Ocak 2016 yılında Leones Negros

30 Haziran 2016 yılında Atlante

1 Temmuz 2016 yılında Belén FC

1 Ocak 2017 yılında Tampico Madero

1 Temmuz 2017 yılında ara verdi

1 Ocak 2018 yılında Tampico Madero

1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2019 yılında Tampico Madero

1 Temmuz 2020 yılında Irapuato

20 Eylül 2021 yılında Guastatoya

1 Ocak 2022 yılında Correcaminos

1 Temmuz 2022 yılında Bilinmiyor

4 Ocak 2023 yılında Querétaro FC

Alberto Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Garcia şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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