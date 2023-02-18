Alvaro Verda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Verda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Verda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Verda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Verda 29 Ocak 1999 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro Verda Dávalos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Verda Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Alvaro Verda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alvaro Verda'nin Querétaro FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alvaro Verda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Verda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alvaro Verda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Verda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Querétaro U17

1 Temmuz 2017 yılında Querétaro U20

1 Ocak 2019 yılında Celaya II

30 Haziran 2019 yılında Querétaro U20

1 Ağu 2020 yılında Pumas Tabasco

25 Ağu 2021 yılında Salamanca CF B

1 Temmuz 2022 yılında Morelia

1 Ocak 2023 yılında Querétaro FC

Alvaro Verda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Verda şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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