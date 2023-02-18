Ettson Ayon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ettson Ayon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ettson Ayon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ettson Ayon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ettson Ayon 26 Mart 2001 tarihinde Tijuana şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Ettson Ayón Calderón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ettson Ayon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Ettson Ayon, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ettson Ayon'nin Querétaro FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ettson Ayon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ettson Ayon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ettson Ayon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ettson Ayon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Tijuana U17

1 Ocak 2019 yılında Tijuana U20

1 Temmuz 2022 yılında Querétaro FC

30 Haziran 2023 yılında Tijuana U20

Ettson Ayon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ettson Ayon şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Ettson Ayon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U18 takımında 19 numaralı formasıyla 19 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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