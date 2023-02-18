Manuel Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Duarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Duarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Duarte 23 Ağu 2001 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Manuel Agustín Duarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Duarte Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici yapmaktadır. Manuel Duarte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Manuel Duarte'nin Querétaro FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Manuel Duarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Duarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Manuel Duarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Duarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Defensa II

1 Temmuz 2022 yılında Defensa

1 Ocak 2023 yılında Querétaro FC

31 Aralık 2023 yılında Defensa

Manuel Duarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Duarte şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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