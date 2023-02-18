Miguel Barbieri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Barbieri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Barbieri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Barbieri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Barbieri 24 Ağu 1993 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Ángel Barbieri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Barbieri Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miguel Barbieri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Miguel Barbieri'nin Querétaro FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miguel Barbieri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Barbieri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Miguel Barbieri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Barbieri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Def. Belgrano

1 Şubat 2016 yılında Racing Club

30 Haziran 2017 yılında Def. Belgrano

1 Temmuz 2017 yılında Racing Club

12 Temmuz 2018 yılında Rosario Central

31 Aralık 2019 yılında Racing Club

4 Ocak 2020 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2021 yılında Toluca

31 Aralık 2021 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2023 yılında Querétaro FC

30 Haziran 2023 yılında Club Tijuana

Miguel Barbieri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Barbieri şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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