Paolo Yrizar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paolo Yrizar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paolo Yrizar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paolo Yrizar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Paolo Yrizar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paolo Yrizar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paolo Yrizar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paolo Yrizar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paolo Yrizar 6 Ağu 1997 tarihinde Santiago de Querétaro şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Paolo Yrizar Martín del Campo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paolo Yrizar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paolo Yrizar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Paolo Yrizar'nin Querétaro FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paolo Yrizar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/paoloyrizar/

Paolo Yrizarboyu ve yaşı kaç

Paolo Yrizar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paolo Yrizar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Paolo Yrizar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paolo Yrizar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Querétaro U17

1 Temmuz 2015 yılında Querétaro U20

1 Temmuz 2016 yılında Querétaro II

1 Temmuz 2017 yılında Querétaro FC

1 Temmuz 2020 yılında Club Tijuana

25 Ocak 2021 yılında Toluca

30 Haziran 2021 yılında Club Tijuana

5 Temmuz 2021 yılında Dorados Sinaloa

1 Ocak 2022 yılında Chivas

1 Ocak 2023 yılında Querétaro FC

Paolo Yrizar kimdir

Paolo Yrizar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paolo Yrizar şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Paolo Yrizar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika U20 takımında 19 numaralı formasıyla 18 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Paolo Yrizar nereli

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