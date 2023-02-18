Jonatan Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonatan Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonatan Torres kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonatan Torres ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonatan Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonatan Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonatan Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonatan Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonatan Torres 29 Aralık 1996 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Jonatán Gabriel Torres şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonatan Torres Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Alberto Yaque yapmaktadır. Jonatan Torres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonatan Torres'nin Querétaro FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonatan Torresboyu ve yaşı kaç

Jonatan Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonatan Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jonatan Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonatan Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Quilmes

6 Ağu 2018 yılında Almagro

9 Ekim 2020 yılında Sarmiento Junin

1 Ocak 2023 yılında Querétaro FC

31 Aralık 2023 yılında Sarmiento Junin

Jonatan Torres kimdir

Jonatan Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonatan Torres şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Jonatan Torres nereli

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