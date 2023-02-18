Carlos Higuera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Higuera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Higuera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Higuera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Higuera 18 Kasım 2000 tarihinde Los Mochis şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alberto Higuera de los Ríos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Higuera Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Carlos Higuera, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Higuera'nin Querétaro FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Higuera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Higuera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Higuera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Higuera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2021 yılında Dorados Sinaloa

30 Haziran 2022 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2023 yılında Querétaro FC

Carlos Higuera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Higuera şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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