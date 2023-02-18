Jonathan Perlaza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Perlaza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Perlaza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Perlaza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Perlaza 13 Eylül 1997 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Ezequiel Perlaza Leiva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Perlaza Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Jonathan Perlaza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 6 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jonathan Perlaza'nin Querétaro FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Perlaza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jonathanperlaza_24/

Jonathan Perlaza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Perlaza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jonathan Perlaza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Perlaza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Rocafuerte FC

9 Mayıs 2016 yılında Guayaquil SC

24 Ocak 2017 yılında River Plate B

1 Temmuz 2018 yılında Guayaquil City

6 Ocak 2020 yılında Querétaro FC

21 Ocak 2021 yılında Barcelona SC

31 Aralık 2022 yılında Querétaro FC

Jonathan Perlaza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Perlaza şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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