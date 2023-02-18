Angel Sepulveda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Sepulveda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Angel Sepulveda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Angel Sepulveda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Angel Sepulveda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Sepulveda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Sepulveda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Sepulveda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Sepulveda 15 Şubat 1991 tarihinde Apatzingán şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Ángel Baltazar Sepúlveda Sánchez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Sepulveda Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Angel Sepulveda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Angel Sepulveda'nin Querétaro FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angel Sepulvedaboyu ve yaşı kaç

Angel Sepulveda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Sepulveda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Angel Sepulveda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Sepulveda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Monarcas Morelia

1 Ocak 2013 yılında Toros Neza UTN

30 Haziran 2013 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2013 yılında Atlante

30 Haziran 2014 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2014 yılında Querétaro FC

30 Haziran 2017 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2018 yılında Chivas

1 Ocak 2019 yılında Necaxa

1 Temmuz 2019 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2020 yılında Querétaro FC

2 Temmuz 2021 yılında Necaxa

1 Ocak 2022 yılında Querétaro FC

Angel Sepulveda kimdir

Angel Sepulveda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Sepulveda şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mapaches de Nueva Italia (2007-2008) Monarcas Zacapu (2009- 2010)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Angel Sepulveda nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Son Haberler
Francisco Ginella kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Ginella Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Francisco Ginella kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Ginella Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ante Matej Juric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Matej Juric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ante Matej Juric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Matej Juric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diego Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diego Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tim Matavz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Matavz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tim Matavz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Matavz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!