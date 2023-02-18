Angel Sepulveda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Sepulveda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Sepulveda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Sepulveda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Sepulveda 15 Şubat 1991 tarihinde Apatzingán şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Ángel Baltazar Sepúlveda Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Sepulveda Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Angel Sepulveda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Angel Sepulveda'nin Querétaro FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angel Sepulveda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Sepulveda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Angel Sepulveda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Sepulveda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Monarcas Morelia

1 Ocak 2013 yılında Toros Neza UTN

30 Haziran 2013 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2013 yılında Atlante

30 Haziran 2014 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2014 yılında Querétaro FC

30 Haziran 2017 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2018 yılında Chivas

1 Ocak 2019 yılında Necaxa

1 Temmuz 2019 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2020 yılında Querétaro FC

2 Temmuz 2021 yılında Necaxa

1 Ocak 2022 yılında Querétaro FC

Angel Sepulveda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Sepulveda şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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