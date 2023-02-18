Omar Mendoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Mendoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Mendoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Mendoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Mendoza 28 Ekim 1988 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Omar Israel Mendoza Martín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Mendoza Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omar Mendoza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Omar Mendoza'nin Querétaro FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar Mendoza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.twitter.com/muelanblue

Omar Mendoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Mendoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Omar Mendoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Mendoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Cruz Azul Oaxaca

1 Temmuz 2014 yılında CD Cruz Azul

1 Ocak 2018 yılında Club Tijuana

30 Haziran 2018 yılında CD Cruz Azul

1 Temmuz 2018 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Querétaro FC

Omar Mendoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Mendoza şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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