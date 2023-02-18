Rafael Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Fernandez 5 Ağu 2000 tarihinde Culiacán şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Eduardo Fernández Inzunza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Fernandez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Rafael Fernandez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rafael Fernandez'nin Querétaro FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rafael Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Querétaro U20

1 Temmuz 2020 yılında Dorados Sinaloa

1 Temmuz 2021 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2022 yılında Querétaro FC

Rafael Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Fernandez şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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