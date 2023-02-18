Carlos Guzman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Guzman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Guzman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Guzman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Guzman 19 Mayıs 1994 tarihinde Morelia şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alberto Guzmán Fonseca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Guzman Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CANTERA LATINA / MATIAS BUNGE yapmaktadır. Carlos Guzman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Guzman'nin Querétaro FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Guzman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/CarGuzman5

http://www.instagram.com/cguzman5/

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Carlos Guzman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Guzman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Carlos Guzman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Guzman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında CA Morelia U20

1 Temmuz 2012 yılında Toros Neza UTN

31 Aralık 2012 yılında CA Morelia U20

1 Temmuz 2013 yılında San Luis

31 Aralık 2013 yılında CA Morelia U20

1 Ocak 2014 yılında Puebla FC

30 Haziran 2014 yılında CA Morelia U20

1 Temmuz 2014 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2015 yılında Club Tijuana

30 Haziran 2016 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2016 yılında León

30 Haziran 2017 yılında Monarcas Morelia

1 Ocak 2019 yılında Necaxa

1 Temmuz 2021 yılında Morelia

1 Ocak 2022 yılında Toluca

1 Ocak 2023 yılında Querétaro FC

Carlos Guzman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Guzman şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Carlos Guzman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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