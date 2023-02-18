Jose Zuniga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Zuniga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Zuniga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Zuniga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Zuniga 13 Temmuz 1994 tarihinde Chocó şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José Raúl Zúñiga Murillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Zuniga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AEA yapmaktadır. Jose Zuniga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Zuniga'nin Querétaro FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Zuniga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Zuniga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Zuniga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Zuniga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Potros UAEM

1 Ocak 2020 yılında Dorados Sinaloa

1 Ocak 2023 yılında Querétaro FC

Jose Zuniga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Zuniga şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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