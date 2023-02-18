Washington Aguerre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Washington Aguerre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Washington Aguerre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Washington Aguerre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Washington Aguerre 23 Nisan 1993 tarihinde Artigas şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Washington Omar Aguerre Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Washington Aguerre Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Washington Aguerre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Washington Aguerre'nin Querétaro FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Washington Aguerre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Washington Aguerre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Washington Aguerre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Washington Aguerre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Peñarol

25 Ağu 2015 yılında Miramar

30 Haziran 2016 yılında Peñarol

5 Ağu 2016 yılında Cerro Largo

31 Aralık 2016 yılında Peñarol

8 Ocak 2017 yılında Plaza Colonia

31 Aralık 2017 yılında Peñarol

24 Ocak 2018 yılında Cerro Largo

31 Aralık 2018 yılında Peñarol

31 Ocak 2019 yılında Cerro Largo

5 Ocak 2020 yılında Peñarol

6 Ocak 2020 yılında Cerro Largo

31 Aralık 2020 yılında Peñarol

1 Ocak 2021 yılında Cerro Largo

1 Temmuz 2021 yılında Querétaro FC

Washington Aguerre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Washington Aguerre şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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