Rodrigo Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Lopez 12 Kasım 2001 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo López Quiñónes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Lopez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Rodrigo Lopez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Lopez'nin Querétaro FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Lobos BUAP U17

1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2019 yılında Querétaro U17

1 Temmuz 2019 yılında Querétaro U20

1 Temmuz 2022 yılında Querétaro FC

Rodrigo Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Lopez şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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