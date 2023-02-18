Kevin Escamilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Escamilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Escamilla kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Escamilla ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kevin Escamilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Escamilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Escamilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Escamilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Escamilla 21 Şubat 1994 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Rafael Escamilla Moreno şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Escamilla Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vsible yapmaktadır. Kevin Escamilla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Escamilla'nin Querétaro FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Escamillaboyu ve yaşı kaç

Kevin Escamilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Escamilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kevin Escamilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Escamilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında UNAM Pumas

1 Ocak 2020 yılında Toluca

1 Temmuz 2020 yılında Querétaro FC

30 Haziran 2021 yılında Toluca

1 Temmuz 2021 yılında Querétaro FC

Kevin Escamilla kimdir

Kevin Escamilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Escamilla şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Kevin Escamilla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kevin Escamilla nereli

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