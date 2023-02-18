Alejandro Arana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Arana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Arana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Arana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Arana 5 Ağu 1997 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Meksika,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Arana Schlettwein şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Arana Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simple Management yapmaktadır. Alejandro Arana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alejandro Arana'nin Querétaro FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alejandro Arana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Arana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejandro Arana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Arana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Coras de Tepic

1 Temmuz 2017 yılında UNAM Pumas U20

1 Ocak 2018 yılında Irapuato

1 Temmuz 2018 yılında Oaxaca

1 Ocak 2019 yılında Zacatepec

10 Ocak 2020 yılında Monagas SC

30 Haziran 2020 yılında Zacatepec

1 Temmuz 2020 yılında Morelia

1 Temmuz 2021 yılında CD Tudelano

1 Ocak 2022 yılında Querétaro FC

Alejandro Arana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Arana şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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