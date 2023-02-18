Kevin Balanta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Balanta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Balanta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Balanta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Balanta 28 Nisan 1997 tarihinde Santander de Quilichao şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Alexander Balanta Lucumí şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Balanta Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Balanta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Balanta'nin Querétaro FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Balanta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/balanta35

Kevin Balanta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Balanta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kevin Balanta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Balanta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Deportivo Cali

31 Ocak 2019 yılında Club Tijuana

31 Aralık 2019 yılında Deportivo Cali

9 Ocak 2020 yılında Club Tijuana

5 Temmuz 2021 yılında Querétaro FC

Kevin Balanta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Balanta şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Kevin Balanta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 24 numaralı formasıyla 9 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Kolombiya U23 takımında 5 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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