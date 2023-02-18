Daniel Cervantes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Cervantes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Cervantes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Cervantes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Cervantes 28 Haziran 1990 tarihinde Aguascalientes şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Ángel Cervantes Fraire şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Cervantes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soyuz Sports yapmaktadır. Daniel Cervantes, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Daniel Cervantes'nin Querétaro FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Cervantes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Cervantes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Daniel Cervantes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Cervantes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Necaxa II

1 Temmuz 2010 yılında Necaxa

1 Temmuz 2013 yılında América

31 Aralık 2013 yılında Necaxa

1 Temmuz 2015 yılında Lobos BUAP

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Oaxaca

1 Temmuz 2019 yılında Celaya

1 Temmuz 2020 yılında Querétaro FC

Daniel Cervantes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Cervantes şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.