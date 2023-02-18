Christian Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Rivera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Rivera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Rivera 14 Ocak 1996 tarihinde Cali şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Christian Rivera Cuéllar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Rivera Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Christian Rivera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christian Rivera'nin Querétaro FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christian Rivera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Rivera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Christian Rivera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Rivera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Deportivo Pasto

30 Haziran 2017 yılında Cali B

3 Ocak 2020 yılında Club Tijuana

31 Aralık 2020 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2021 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2023 yılında Querétaro FC

Christian Rivera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Rivera şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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