Cristian Arroyave kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Arroyave Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Arroyave adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Arroyave Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Arroyave 5 Temmuz 1995 tarihinde Apartadó şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Yesid Arroyave Copete şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Arroyave Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Arroyave, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Arroyave'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Arroyave Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Arroyave isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Cristian Arroyave Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Arroyave futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2021 yılında CDS Vida

1 Temmuz 2021 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2022 yılında Real Cartagena

Cristian Arroyave Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Arroyave şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.