Jerson Caceres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jerson Caceres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jerson Caceres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jerson Caceres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jerson Caceres 29 Haziran 2004 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jerson Daniel Caceres Montes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jerson Caceres Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Jerson Caceres, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına - tarihinde katılmıştır. Jerson Caceres'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jerson Caceres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jerson Caceres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jerson Caceres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jerson Caceres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jerson Caceres şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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