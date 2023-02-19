Wilmar Rivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilmar Rivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilmar Rivas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilmar Rivas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilmar Rivas 5 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Wilmar Estiven Rivas Marcillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilmar Rivas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wilmar Rivas, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına - tarihinde katılmıştır. Wilmar Rivas'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wilmar Rivas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wilmar Rivas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wilmar Rivas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilmar Rivas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilmar Rivas şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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