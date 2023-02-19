Darwin Palomeque kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darwin Palomeque Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darwin Palomeque adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darwin Palomeque Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darwin Palomeque 1 Mayıs 1993 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Darwin Yesid Palomeque Palacios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darwin Palomeque Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darwin Palomeque, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Darwin Palomeque'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Darwin Palomeque Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darwin Palomeque isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darwin Palomeque Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darwin Palomeque futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Real Cartagena

Darwin Palomeque Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darwin Palomeque şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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