Jefferson Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson Palacios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefferson Palacios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefferson Palacios 2 Mayıs 2001 tarihinde Bogota şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson Palacios Palacios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefferson Palacios Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jefferson Palacios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jefferson Palacios'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jefferson Palacios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jefferson Palacios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jefferson Palacios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefferson Palacios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Llaneros FC

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2023 yılında Real Cartagena

Jefferson Palacios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefferson Palacios şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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