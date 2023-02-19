Carlos Franco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Franco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Franco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Franco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Franco 1 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Andrés Franco Bustillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Franco Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Carlos Franco, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Franco'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Franco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Franco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Franco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Franco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Real Cartagena

Carlos Franco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Franco şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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