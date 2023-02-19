Johan Portilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Portilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Portilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Portilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Portilla 15 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Johan Bladimir Portilla Caicedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Portilla Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johan Portilla, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına - tarihinde katılmıştır. Johan Portilla'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Johan Portilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johan Portilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Johan Portilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Portilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Portilla şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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