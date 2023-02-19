Santiago Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Gomez 3 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Manuel Gómez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Gomez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Gomez'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Santiago Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Deportivo Armenio

1 Şubat 2021 yılında Guillermo Brown

1 Ocak 2023 yılında Real Cartagena

Santiago Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Gomez şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.