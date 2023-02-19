Daniel Pedrozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Pedrozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Pedrozo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Pedrozo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Pedrozo 19 Mart 2004 tarihinde Bucaramanga şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Esteban Pedrozo Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Pedrozo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Daniel Pedrozo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına - tarihinde katılmıştır. Daniel Pedrozo'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Pedrozo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Pedrozo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Pedrozo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Pedrozo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Pedrozo şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Pedrozo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arco Zaragoza

Kolombiya U20 takımında 2 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Kolombiya U16 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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