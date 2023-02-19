Javier Mateo Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Mateo Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Mateo Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Mateo Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Mateo Ortiz 30 Mayıs 2003 tarihinde Cúcuta şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Javier Mateo Ortíz Morales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Mateo Ortiz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Javier Mateo Ortiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Javier Mateo Ortiz'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Javier Mateo Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javier Mateo Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javier Mateo Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Mateo Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2022 yılında Bogotá FC

31 Aralık 2022 yılında CD América U20

14 Ocak 2023 yılında Real Cartagena

31 Aralık 2023 yılında CD América U20

Javier Mateo Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Mateo Ortiz şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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