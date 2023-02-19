Jesus Espinosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Espinosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Espinosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Espinosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Espinosa 12 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Alberto Espinosa Pacheco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Espinosa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Jesus Espinosa, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına - tarihinde katılmıştır. Jesus Espinosa'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesus Espinosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Espinosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesus Espinosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Espinosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Espinosa şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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