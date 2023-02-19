Leyder Robledo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leyder Robledo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leyder Robledo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leyder Robledo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leyder Robledo 12 Haziran 2002 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Leyder Marcelo Robledo Palacio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leyder Robledo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leyder Robledo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leyder Robledo'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leyder Robledo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leyder Robledo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leyder Robledo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leyder Robledo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Tigres FC

1 Ocak 2022 yılında Real Cartagena

Leyder Robledo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leyder Robledo şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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