Edwin Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edwin Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edwin Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edwin Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edwin Lopez 17 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Edwin López Morelo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edwin Lopez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Edwin Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına - tarihinde katılmıştır. Edwin Lopez'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edwin Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edwin Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edwin Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edwin Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edwin Lopez şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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