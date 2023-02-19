Jesus Mercado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Mercado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Mercado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Mercado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Mercado 7 Ocak 2004 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jesús David Mercado Luna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Mercado Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Jesus Mercado, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına - tarihinde katılmıştır. Jesus Mercado'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesus Mercado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Mercado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesus Mercado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Mercado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Mercado şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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