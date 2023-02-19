Sebastian Girado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Girado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Girado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Girado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Girado 11 Ağu 2004 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián David Girado Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Girado Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Sebastian Girado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına - tarihinde katılmıştır. Sebastian Girado'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Girado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Girado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Girado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Girado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Girado şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Sebastian Girado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 7 numaralı formasıyla 25 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Kolombiya U16 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

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